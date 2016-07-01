Без чотирьох нулів: білоруси звикають до нових рублів і цін після деномінації (фоторепортаж)

Білоруська система безготівкових розрахунків практично повністю відновилася після деномінації національної валюти.

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З 1 липня на нових грошах Білорусі стало на чотири нулі менше. Ціни на товари і послуги, відповідно, зменшилися у десять тисяч разів. Також вперше з радянських часів в країні введені в обіг металеві монети.

Як передає кореспондент РІА Новини, в більшості магазинів та інших торгових точках вже приймають платежі за картками, випущеними як у Білорусі, так і за її межами. Банкомати більшості банків також почали працювати, але деякі з них все ще завантажені купюрами старого зразка.

У деяких магазинах здачу поки видають тільки старими купюрами. За словами продавців, нові гроші в магазинах з'являються тільки після того, як ними розраховуються покупці.

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Також працівники магазинів заявили, що поки намагаються видавати здачу грошима одного зразка — старого чи нового.

"Уявляєте, яка почнеться плутанина, якщо я почну видавати здачу частково новими, а частково старими грошима? От треба мені дати вам здачу 8 рублів 52 копійки. І що мені видавати вам 8 рублів новими і 5200 старими? Заплутаєшся", — пояснила продавець супермаркету "Евроопт".

При цьому з приблизно десяти магазинів у Мінську тільки в одному заявили, що приймають лише готівку. Там пояснили, що термінал "начебто працює", але керівництво торгової точки вирішило поки не використовувати його "від гріха подалі".

Жителі Білорусі з цікавістю і острахом поставилися до результатів деномінації. Зранку деякі з них прийшли до банкоматів перевірити баланси своїх карт.