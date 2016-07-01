Нацбанк тримає офіційну гривню на рівні 24,82 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 2 липня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2482,1412 (1 липня – 2482,8412)

100 EUR – 2763,8642 (1 липня – 2756,4503)

10 RUR – 3,8773 (1 липня – 3,8688)

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,79/24,83 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,5358/27,6780 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3879/0,3889 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 24,8214 гривні/долар, учасники ринку уклали 401 угоду на суму 228,31 мільйона доларів.