Доходи бюджету з початку року зросли майже на 8% - Держказначейство

Надходження до загального фонду державного бюджету України в січні-червні 2016 року зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,8% - до 250,4 мільярда гривень, йдеться у повідомленні Державної казначейської служби.

Податкові надходження сформували більше половини доходів бюджету і склали 173,6 мільярда гривень. Зростання податкових платежів порівняно з аналогічним періодом минулого року склав 31,5%.

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Доходи місцевих бюджетів у січні-червні зросли на 47% - до 69 мільярдів гривень. Разом з тим обсяг платежів по єдиному соціальному внеску знизився на 28% - до 62,3 мільярда гривень у зв'язку зі зниженням ставки ЄСВ.

Як наголошується в повідомленні, публікація наведених даних проводиться вперше і відтепер буде щомісячною. "Починаючи з 1 липня 2016 року і на кожне наступне перше число місяця з відповідною інформацією можна ознайомитися в рубриці "Виконання бюджетів", підрубрика "Доходи", - сказано в повідомленні

Як повідомляв УНІАН, надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-травень поточного року, без урахування трансфертів, склали 53,9 мільярда гривень.