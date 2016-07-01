Порошенко вважає, що найгірше в українській економіці вже позаду
Президент зазначив, що за півтора роки Україна щодо реформ зробила більше, ніж за 25 років.
Президент України Петро Порошенко вважає, що найгірше в українській економіці вже позаду, а це є наслідком проведених реформ.
Про це він сказав в інтерв'ю болгарського телеканалу bTV.
"Якщо говорити про реформи, то за півтора роки ми зробили більше, ніж за 25 років. І всі ці зміни виходять з Угоди про асоціацію з ЄС, який я підписав у перші два місяці на посаді президента", - сказав глава держави.
Порошенко також нагадав, що Росія, крім усього іншого, оголосила Україні ембарго.
"2013 року 32% торговельного обороту України з Російською Федерацією. Сьогодні, коли Росія закрила свої ринки з метою поставити нас на коліна, торговий оборот з нею становить 8%", - зазначив він.
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Крім того, за словами Порошенка, Росія припинила постачання газу і вугілля в Україну, блокувала енергетику, не приймає українських товарів.
"Але ми не впали на коліна, і сьогодні, ще в першому кварталі 2016 року, починаємо помічати зростання: зростають надходження, зростає ВВП. Сьогодні з упевненістю можу сказати, що найгірше вже позаду, і це є наслідком наших реформ", - підкреслив президент.