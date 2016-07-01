Детінізація економіки дозволить залучити до 1 трильйона гривень - Гройсман

Ефективна детінізація економіки дозволить залучити на благо громадян України не менше 1 трильйона гривень, сказав в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"За оцінками всіх експертів у нас 45-60% - це тіньова економіка. Якщо у нас номінальний ВВП 2,2 трильйона гривень, то це (тіньовий сектор - УНІАН) 1 трильйон гривень, який (у разі виведення з тіні - УНІАН) може працювати на громадян України", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України показники розвитку економіки на 2017-2019 роки, передбачають зростання ВВП на рівні 3% на рік, зростання промислового виробництва на рівні 3%, а також реальної заробітної плати на 5,4% та зростання соціальних стандартів.