Харківські податківці зібрали на 40% більше від запланованого
Основними статтями надходжень стали податок на доходи фізосіб, єдиний податок і земельний податок та орендна плата.
З початку року до бюджету всіх рівнів надійшло майже 14 мільярда гривень податків та зборів, повыдомляє depo.ua з посиланням на прес-службу ГУ ДФСУ в Харківській області.
"Це на 5,4 мільярда гривень більше, ніж за відповідний період минулого року", - говориться в повідомленні.
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Зокрема, до державного бюджету надійшло 10,1 мільярда гривень, що на 4,1 мільярда гривень більше, ніж у першому півріччі минулого року.
До бюджетів місцевих громад надійшло 3,9 мільярда гривень, що на 1,4 мільярда гривень більше минулорічних надходжень.
При цьому, у червні 2016 року місцеві бюджети отримали 665,4 мільйона гривень.
Основними податками, що наповнюють скарбниці місцевих громад, є податок на доходи фізичних осіб (2,1 мільярда гривень), єдиний податок (638,4 мільйона гривень) та земельний податок та орендна плата (561 мільйон гривень).