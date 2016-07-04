Міністр фінансів Британії має намір істотно знизити податок на прибуток

На думку Осборна, такий крок необхідний для залучення інвестицій в економіку країни після референдуму про членство Британії в ЄС, що відбувся минулого тижня, в ході якого британці висловилися за вихід з Євросоюзу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В інтерв'ю Financial Times міністр заявив, що ставка податку на прибуток компаній може опуститися в Британії нижче 15% з нинішніх 20%.

Як зазначив Осборн, подібна міра є частиною його плану по створенню "суперконкурентноздатної економіки" з низьким оподаткуванням для бізнесу.

Представник міністерства фінансів підтвердила, що інформація, викладена в Financial Times, коректна, проте не змогла назвати точних термінів введення більш низького податку на прибуток компаній.

У березні нинішнього року Джордж Осборн говорив про те, що до 2020 року податок на прибуток компаній у Британії скоротиться до 17%.