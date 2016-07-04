Міністр фінансів Британії має намір істотно знизити податок на прибуток
Британський міністр фінансів Джордж Осборн пообіцяв істотно знизити ставку податку на прибуток компаній.
На думку Осборна, такий крок необхідний для залучення інвестицій в економіку країни після референдуму про членство Британії в ЄС, що відбувся минулого тижня, в ході якого британці висловилися за вихід з Євросоюзу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
В інтерв'ю Financial Times міністр заявив, що ставка податку на прибуток компаній може опуститися в Британії нижче 15% з нинішніх 20%.
Як зазначив Осборн, подібна міра є частиною його плану по створенню "суперконкурентноздатної економіки" з низьким оподаткуванням для бізнесу.
Представник міністерства фінансів підтвердила, що інформація, викладена в Financial Times, коректна, проте не змогла назвати точних термінів введення більш низького податку на прибуток компаній.
У березні нинішнього року Джордж Осборн говорив про те, що до 2020 року податок на прибуток компаній у Британії скоротиться до 17%.