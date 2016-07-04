Голова МВФ Лагард знайшла в Brexit плюси для Євросоюзу

Вихід Великобританії з Євросоюзу дасть європейським лідерам більше свободи дій для проведення реформ і просування проектів, проти яких виступали британці, вважає голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

"Я чула, як комісари Євросоюзу один за іншим говорили: "Це так складно, ми не можемо зробити цього через британців", — наводить слова Лагард американське видання Financial Times, передає РИА Новости.

Голова МВФ висловила думку, що Європа буде сильнішою після виходу Великобританії з ЄС.

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Раніше Лагард закликала владу Великобританії забезпечити плавний перехід до нових економічних відносин між країною та Євросоюзом після рішення про вихід з ЄС.

У Великобританії 23 червня пройшов референдум щодо членства Великобританії в Євросоюзі. Згідно з офіційними даними, за вихід країни з ЄС проголосували 51,9% британців.