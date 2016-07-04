Не догодив Путіну: мільярдер Прохоров продає РБК і всі активи в Росії - ЗМІ

Група «Онексім» російського мільярдера Михайла Прохорова розпродасть всі активи в РФ. Про це «Ведомостям» розповіли два джерела в структурах групи, а також співрозмовник, який отримав пропозицію про придбання деяких активів, і знайомий Прохорова.

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За словами джерел, «Онексім» зараз шукає покупців сам, не залучаючи до цього ніяких посередників. Представник «Онексіму» відмовився прокоментувати дану ситуацію.

14 квітня, в день прямої лінії з Володимиром Путіним, ФСБ провела в структурах «Онексіму» обшуки. Центр громадських зв'язків ФСБ назвав їх "оперативними заходами", пов'язаними з розслідуванням кримінальної справи, що стосується банку «Таврійський» (його санує МФК, у Прохорова 47,45% акцій). Але неофіційно федеральні чиновники і люди, знайомі з керівництвом «Онексіму», називали іншу причину – редакційну політику холдингу РБК, опублікував кілька розслідувань про офшорні рахунки людей з оточення Путіна. Менше ніж через місяць після обшуків все редакційне керівництво РБК пішло у відставку. Чи пов'язане рішення продати активи з обшуками, співрозмовники «Ведомостей» не кажуть. Ходять чутки, що продаж може бути рекомендацією Кремля, але підтверджень цьому немає, повідомив один з них. «Ні. Це не так. Повна дурість», – заявив на це прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

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«Онексім» володіє активами в гірничо-металургійній галузі (UC Rusal, «Уралкалій»), фінансах (страхова компанія «Згода», банки «Ренесанс капітал», «Ренесанс кредит», МФК), енергетиці («Квадра»), нерухомості (МЕНІ), медіа (РБК, «Сноб»). Найбільші з них – 20% «Уралкалія» (ціна на Московській біржі минулої п'ятниці – 103,9 млрд руб.) і 17,02% UC Rusal ($765,9 млн на Гонконгській біржі). Консолідовані фінансові показники група не розкриває.

Деякі активи групи виставлені на продаж давно: вже пару років "Онексім" намагається знайти покупця на "Квадру", кілька років шукає покупця на "Згода" і "Ренесанс кредит". Виходити з "Уралкалія" "Онексім" збирався рік тому, в травні 2016 року стало відомо, що викупити частку групи за ринковою вартістю може сам "Уралкалій", додає видання.

Керівники великих медіакомпаній розповідали після обшуків, що Прохоров шукає покупця і на РБК, а два тижні тому з'явилася інформація, що продається "Ренесанс капітал".

У п'ятницю стало відомо, що представники Прохорова ведуть переговори про продаж девелоперської групи ОПІН власникові Московського кредитного банку Роману Авдєєву, розповіли газеті кілька людей, знайомих з ходом переговорів, і московський чиновник. Близька до Авдєєва людина не виключає ймовірності такої угоди. Прес-служба ОПІН не підтвердила виданню факт переговорів, представник Авдєєва не став це коментувати. Рішення про продаж девелоперського активу Прохоров прийняв після історії з РБК, сказав "Ведомостям" близька до ОПІН людина.