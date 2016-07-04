Реформа митниці має викорінити корупцію в цій сфері - Гройсман

Про це у своєму зверненні до громадян у соціальній мережі Facebook сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми розпочали реформу митниці. І зараз з нами працюють наші американські партнери. Це стало можливим після мого візиту до США, коли ми отримали підтримку. Нам треба змінити систему, подолати корупцію. Важливо змінити систему і знищити корупцію як явище», - зазначив прем'єр.

Гройсман також відзначив, що викорінити корупцію потрібно і в інших сферах. Як приклад він навів газову галузь.

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«Завжди ця сфера була корумпована, вона завжди була цікава для олігархів, які заробляли на ній свої мільйони і мільярди. І зараз теж важливо змінити цю систему. Ми починаємо програму відновлення видобутку газу. Ми будемо найефективнішими в Європі, але на це потрібен час», - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня в Україні почала роботу технічна місія митної та прикордонної служби США, завдання якої - надати Україні консультаційну допомогу в частині проведення реформи митної служби. Про приїзд місії до України сторони домовилися ще в травні під час переговорів прем'єра Гройсмана з комісаром Бюро з митних питань та охорони кордонів США Гілом Керліковське, а також під час недавньої зустрічі Гройсмана з віце-президентом США Джо Байденом, яка відбулася в рамках візиту української урядової делегації до Вашингтона.

Як очікується, місія буде працювати в Україні до 11 липня і сформує покроковий план дій з реформування митниці.