Консолідований прибуток "Приватбанку" за підсумками 2015 року становить 275 мільйонів

Консолідований прибуток "ПриватБанку" за підсумками 2015 року зріс на 11,4% і становить 275 млн грн. Про це йдеться у консолідованому аудованому річному звіті банку, опублікованому на сайті.

Згідно зі звітністю, підготовленою за міжнародними стандартами та підтвердженою однією з провідних світових аудиторських компаній PWC, капітал банківської групи "ПриватБанку" за підсумками 2015 року становить 29,045 млрд грн, активи – 247,934 млрд грн.

Адекватність капіталу банку за міжнародними стандартами фінзвітності за підсумками 2015 року зросла з 13,7% до 14,9%, а згідно з регулятивними вимогами НБУ, показник адекватності капіталу ПриватБанку становить 11% за нормативом не менше 10%.

"ПриватБанк" є лідером українського ринку. За даними дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб, проведеного компанією GFK Ukraine у четвертому кварталі 2015 року, послугами "ПриватБанку" користуються 48,4% клієнтів банків, а для кожного третього українця (39,3% опитаних) ПриватБанк є основним банком. Частка корпоративних клієнтів, які користуються послугами "ПриватБанку", становить 42,6%.