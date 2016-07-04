У Мінекономрозвитку підрахували частку тіньової економіки – 40% ВВП

Рівень тіньової економіки в 2015 році становив 40% офіційного ВВП, йдеться в спеціальному дослідженні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«З одного боку, тіньові доходи всіх суб'єктів господарювання є джерелом нерівномірності у розподілі доходів між різними верствами населення і секторами економіки, викликаючи зростання соціальних суперечностей і економічних дисбалансів, - йдеться в дослідженні. - З іншого боку, тіньова економіка виступає в ролі "амортизаційної подушки", пом'якшуючи вплив від несприятливих умов ведення бізнесу, в яких змушені працювати вітчизняні суб'єкти господарювання».

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Водночас, незаперечним, за оцінками Мінекономрозвитку, є той факт, що значні обсяги тіньової економіки - це фактор поглиблення дисбалансів і один з найбільших викликів економічної безпеки країни.

У Мінекономрозвитку нагадали, що тенденція до зростання тіньового сектору економіки активно почала простежуватися в 2013 році і посилилася в 2014 році в зв'язку з військовим конфліктом на сході, а також значними девальваційними і загальними макрофінансовими ризиками. У той же час, зусилля уряду щодо досягнення макрофінансової стабілізації дали ефект до кінця 2015 року, і це змінило ситуацію.

«До кінця 2015 року рівень тіньової економіки становить 40% від ВВП, що на 3 відсоткових пункти менше за показник 2014 року, - йдеться в дослідженні Мінекономрозвитку. - Однак детінізація економіки в Україні в 2015 році стримувалася рядом роблем, які негативно позначилися на показниках економічного розвитку країни в цілому. Це, зокрема: значне податкове навантаження на корпоративний сектор на тлі високої вартості залучення кредитних ресурсів, несприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура на ключових товарних ринках, скорочення внутрішнього попиту, зростання витрат на імпортну сировину і матеріали із-за девальвації національної валюти».

Не менш значущими були також інвестиційні ризики, загострення стосунків з Росією, зупинка виробничих потужностей, розрив логістичних зв'язків, а також зростання контрабанди з непідконтрольних територій.

«Процес детінізації економіки буде результативним лише в разі створення державою сприятливих умов для нарощування ділової активності завдяки поліпшенню інвестиційного і підприємницького клімату в країні», - йдеться в дослідженні.

Раніше глава уряду Володимир Гройсман зазначив, що ефективна боротьба з тіньовою економікою дозволить залучити на благо громадян України не менш як 1 трлн грн, який на даний момент обертається в тіні.