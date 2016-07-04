Українці з початку року сплатили понад 340 мільйонів податку з пенсій

До державного бюджету України в січні-червні від оподаткування пенсій надійшло 341,1 мільйона гривень, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, сума сплаченого зазначеного податку 2015 року склала 1,08 мільярда гривень.

ДФС нагадала, що з 1 липня поточного року не оподатковуються пенсії, не перевищують десять розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного податкового року, для осіб, які втратили працездатність (2016 року - це 10 740 гривень).

Якщо ж громадянин отримує пенсію перевищує встановлену норму, то сума перевищення обкладатиметься податком за ставкою 18% та 1,5% відповідно.

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За розрахунками ДФС, надходження ПДФО від оподаткування пенсій до кінця року складуть 36 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2014 року в Україні обкладаються податком на доходи громадян пенсії, втричі перевищують мінімальну зарплату. Станом на 1 січня 2016 року ця сума становила 4 134 гривні, а з 1 травня - 4 350 гривень. Якщо пенсія особи перевищує дану суму, вона зобов'язана сплатити податок 15% від різниці між розміром пенсії і трьома мінімальними зарплатами. Також діє обмеження для працюючих пенсіонерів, які отримують 85% від пенсії, якщо вона перевищує 1611 гривень.

2 червня Верховна Рада прийняла закон про підвищення рівня оподатковуваних пенсій до 10 740 гривень з 4 350 гривень і встановила ставку оподаткування у 18% від суми перевищення, при цьому залишивши обмеження виплат працюючим пенсіонерам. 10 червня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.