Українці з початку року сплатили понад 340 мільйонів податку з пенсій
Також ДФС нагадала, що з 1 липня поточного року не оподатковуються пенсії, що за розміром не перевищують десять прожиткових мінімумів.
До державного бюджету України в січні-червні від оподаткування пенсій надійшло 341,1 мільйона гривень, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.
Згідно з повідомленням, сума сплаченого зазначеного податку 2015 року склала 1,08 мільярда гривень.
ДФС нагадала, що з 1 липня поточного року не оподатковуються пенсії, не перевищують десять розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного податкового року, для осіб, які втратили працездатність (2016 року - це 10 740 гривень).
Якщо ж громадянин отримує пенсію перевищує встановлену норму, то сума перевищення обкладатиметься податком за ставкою 18% та 1,5% відповідно.
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За розрахунками ДФС, надходження ПДФО від оподаткування пенсій до кінця року складуть 36 мільйонів гривень.
Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2014 року в Україні обкладаються податком на доходи громадян пенсії, втричі перевищують мінімальну зарплату. Станом на 1 січня 2016 року ця сума становила 4 134 гривні, а з 1 травня - 4 350 гривень. Якщо пенсія особи перевищує дану суму, вона зобов'язана сплатити податок 15% від різниці між розміром пенсії і трьома мінімальними зарплатами. Також діє обмеження для працюючих пенсіонерів, які отримують 85% від пенсії, якщо вона перевищує 1611 гривень.
2 червня Верховна Рада прийняла закон про підвищення рівня оподатковуваних пенсій до 10 740 гривень з 4 350 гривень і встановила ставку оподаткування у 18% від суми перевищення, при цьому залишивши обмеження виплат працюючим пенсіонерам. 10 червня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.