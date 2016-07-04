У компанії Прохорова заперечують розпродаж всіх російських активів

Група "Онексім" Михайла Прохорова назвала некоректними повідомлення про нібито заплановану розпродажу всіх її російських активів, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на заяву гендиректора компанії Дмитра Разумова.

"Робити на підставі факту переговорів висновок про "розпродаж всіх активів у Росії" некоректно. Ніяких "рішень" на цю тему нами не приймалося", - йдеться в заяві.

За його словами, компанія весь час веде переговори про покупку і продаж активів та залучення партнерів щодо тих чи інших активів, причому деякі з цих переговорів тривають кілька років.

"Група була, є і буде важливим гравцем на російському ринку, зберігаючи стратегічний інтерес до інвестицій в нашій країні", - підкреслює видання.

В понеділок газета "Ведомости" повідомила з посиланням на свої джерела, що Михайло Прохоров продає всі активи, що йому належать в Росії, в тому числі й медіахолдинг РБК.

За даними видання, Прохоров шукає покупців на свої активи самостійно. Мова йде про UC Rusal, "Уралкалії", страхової компанії "Згода", банках "Ренесанс Капітал", "Ренесанс Кредит", МФК та інших активах.

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Один зі співрозмовників "Ведомостей" зазначив, що плани продати активи пов'язують з "рекомендацією Кремля", але підтверджень цьому немає.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав повідомлення про тиск на Прохорова "абсолютною дурістю" і заявив, що про це не може бути й мови.

У середині квітня в приміщенні групи компаній "Онексім" на Тверському бульварі в Москві пройшли обшуки. Як повідомила ФСБ, в результаті перевірки офісів були отримані відомості про порушення вимог податкового законодавства комерційними структурами.