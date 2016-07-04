ЄЦБ Британії радить якнайшвидше визначитися з подальшим "планом дій"

Представники Європейського Центробанку (ЄЦБ) Великобританії закликають якомога швидше визначитися з планом подальших дій після рішення про вихід країни з Євросоюзу (Brexit), повідомляє Росбалт.

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"За словами головного економіста і члена правління ЄЦБ Петера Прата, невизначеність, що виникла в результаті рішення про вихід Великобританії з ЄС, може негативно позначитися на довірі, як бізнесу, так і споживачів у єврозоні", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що він закликав владу Великобританії та ЄС без зволікання рухатися до укладення домовленостей.

При цьому Прат підтвердив, що ЄЦБ "чітко націлений" на забезпечення посилення інфляції і захист фінансової стабільності в єврозоні.

23 червня 2016 року у Великобританії відбувся плебісцит, за підсумками якого перемогли євроскептики. Після підрахунку результатів голосування у всіх 382 округах прихильники виходу країни з Євросоюзу отримали 51,9% голосів. Підсумки референдуму були несподіваними і спровокували паніку на світових ринках. При цьому більшість учасників ринку робили ставки на збереження країни в блоці.