В Bloomberg оцінили втрати економіки Євросоюзу від Brexit

Проведене опитування Bloomberg економістів показав, що через Brexit сукупні втрати для зростання ВВП єврозони складуть близько 0,6% за період з 2016 по 2018 рік. Це відповідає 66 мільярдів доларів втраченого зростання економіки

До кінця 2018 року країни єврозони недорахуються майже 0,6% зростання ВВП через наслідки референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС.

Про це повідомляє РБК з посиланням на опитування економістів, яке було проведено американським агентством Bloomberg.

За основу розрахунків аналітики взяли останні прогнози ЄЦБ, які регулятор оприлюднив на початку червня, тобто ще до рішення британців вийти з Євросоюзу. Попри те, що процес виходу триватиме не менше двох років і наразі навіть не стартував, негативний вплив підсумків референдуму на економіку відчувається вже зараз.

У підсумку, підрахували експерти, зростання ВВП 19 країн єврозони поточного року складе 1,5% замість 1,6%; у 2017 буде сповільниться до 1,4% (проти запланованих 1,7%), а за підсумками 2018 року складе 1,55% (проти знову ж очікуваних регулятором 1,7%).

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Свій новий прогноз європейський регулятор опублікує лише у вересні. Проте минулого тижня голова ЄЦБ Маріо Драгі, виступаючи на засіданні Євроради, визнав, що вихід Великобританії з ЄС і пов'язаний з цим складний і непередбачуваний процес переговорів будуть коштувати економіці єврозони 0,3–0,5% ВВП.

За версією ж Bloomberg, ця цифра протягом трьох наступних років по 2018 рік включно складе не менше 0,55%. Використовуючи дані статистичного агентства Eurostat про ВВП європейських країн, агентство укладає, що ці 0,55% загубленого зростання в реальному вираженні складуть не менше 66 мільярдів доларів.

На цьому тлі вже 80% опитаних економістів вважають, що програма "кількісного пом'якшення" (QE) ЄЦБ буде не просто зберегли, але навіть розширено. Зараз європейський регулятор скуповує цінні папери в масштабі 80 мільярдів євро щомісяця, "впорскуючи" гроші в економіку. Востаннє програма QE була розширена на початку березня - до цього вона становила 60 мільярдів євро в місяць.