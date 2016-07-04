Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,81 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 липня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2481,5823 (4 липня – 2482,1412)

100 EUR – 2763,9864 (4 липня – 2763,8642)

10 RUR – 3,8967 (4 липня – 3,8773)

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,81/24,83 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,6284/27,6482 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3884/0,3890 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8158 гривні/долар, станом на цю годину укладено 326 угод на суму 285,38 мільйона доларів.