Україна завтра підніме питання нових торгових обмежень з боку Росії у СОТ - торгпред

Україна завтра підніме питання нових торгових обмежень з боку Росії до Всесвітньої торгової організації, направивши інформаційні листи країнам-членам СОТ.

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на брифінгу в Києві.

“Ми будемо піднімати це питання у міжнародних організаціях, у тому числі - у Всесвітній організації торгівлі. Завтра ми розішлемо інформаційні листи (країнам-членам СОТ - УНІАН)", - сказала вона.

Також Микольська зазначила, що Україна проведе переговори з торговельними партнерами для отримання підтримки в рамках СОТ.

“Ми хочемо підтримки наших торгових партнерів для того, щоб Російська Федерація скасувала введені заходи. Якщо Російська Федерація адекватно не відреагує, – а ми розуміємо, що, швидше за все, адекватно не відреагує, – для цього ми готуємо запит на ініціювання спору (СОТ - УНІАН) для того, щоб змусити РФ зняти обмеження", - підкреслила торгпред.

За словами Микольська, Україна підніме питання торговельних обмежень на засіданні ради з торгівлі товарами СОТ орієнтовно 6 липня і на генеральній раді СОТ наприкінці липня.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Росія вжила додаткових обмежувальних заходів щодо транзиту українських товарів по своїй території. Вони, зокрема, передбачають продовження продуктового ембарго щодо низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан і Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

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Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан та Узбекистан.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.