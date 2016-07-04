S&P: Росія може стати лідером серед країн-боржників через старіння населення

Росія ризикує за 35 років стати лідером за рівнем боргового навантаження, яке може сягнути 262% ВВП, за відсутності рішення проблеми старіння населення і зростання соціальних витрат.

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на міжнародне рейтингове агентство S&P.

"S&P прогнозує, що загальна чисельність населення Росії скоротиться на 10% до 2050 року до 129 мільйонів чоловік, частка літніх людей старше 65 років зросте до 21% з 13%, а працездатного - впаде до 61% з 70%", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою агентства, при збереженні політики частка "вікових" витрат неухильно зростатиме протягом наступних 35 років до 19% ВВП до 2050 року з 13% у 2015 році.

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"Така динаміка вказує на погіршення бюджетної позиції Росії в довгостроковій перспективі. Наш аналіз свідчить про те, що у відсутність політики стримування витрат і структурних реформ, обсяг державного боргу Росії може вирости до 262% ВВП до 2050 року і буде одним з найвищих у світі", - говориться в доповіді S&P.

Це буде чинити тиск на рейтинги у середньостроковій і довгостроковій перспективі, що при такому розвитку подій залишаться в спекулятивній категорії протягом всього періоду до 2050 року.

При цьому, зазначили в S&P, такий сценарій видається малоймовірним, і влада, швидше за все, не дозволить дефіциту бюджету і рівню боргового навантаження вийти з-під контролю. Проте, підкреслює агентство, останні дії влади, яка три роки поспіль вилучала пенсійні накопичення громадян, не сприяють стійкості пенсійної системи.