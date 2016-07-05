Суд заборонив "Фірмі "ХАС" Онищенка витрачати гроші, крім як на податки і зарплату

Суд частково задовольнив подання Гадяцької об'єднаної державної податкової інспекції Державної фіскальної служби України та зупинив всі витратні операції «Фірми «ХАС», яка належить народному депутату Олександру Онищенку, з банківських рахунків в «Ощадбанку», «Діамантбанку», «Укргазбанку», «Укрсиббанку» і «Сбербанку», дозволивши тільки виплати заробітної плати, сплату податків і податкового боргу, які були раніше визначені органами Фіскальної служби.

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Про це йдеться в постанові Київського окружного адміністративного суду від 29 червня 2016 року.

«Подання Гадяцької об'єднаної державної податкової інспекції – задовольнити частково... Зупинити видаткові операції з банківських рахунків «Фірми «ХАС», як уповноваженої особи за договором про спільну діяльність, в «Ощадбанку», «Діамантбанку», «Укргазбанку», «Укрсиббанку» і «Сбербанку» крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків та погашення податкового боргу», - йдеться в постанові суду.

Також суд постановив, що така заборона на проведення видаткових операцій діятиме, поки не буде складено акт опису майна компанії, яка стане податковою заставою, або поки сама компанія не виплатить органам Фіскальної служби 288,5 млн грн податків.

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«Зупинення видаткових операцій на рахунках «Фірми «ХАС» діють до дня складення акта опису майна у податкову заставу... з метою погашення цього боргу або акта про відсутність майна, що може бути описано в податкову заставу, або погашення податкового боргу в сумі 288,5 млн грн в повному обсязі», - наголошується в постанові суду.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року народний депутат України Тетяна Чорновіл заявила, що компанія «ХАС», що належить народному депутату Олександру Онищенку, ухиляється від сплати податків при продажу природного газу, який був нею отриманий в межах договорів про спільну діяльність з найбільшою газовидобувною компанією країни «Укргазвидобування».

На початку лютого глава «Укргазвидобування» Олег Прохоренко заявив, що хоче через суд розірвати майже всі договори про спільну діяльність, за якими частина родовищ компанії була віддана приватним інвесторам.

За його словами, в 2015 році приватні інвестори не виконали свої зобов'язання за обсягами інвестицій в дані родовища, що призвело до падіння видобутку газу на 360 млн кубометрів - до 1,159 млрд кубометрів. За словами директора з правових питань «Укргазвидобування» Олени Кобець, держкомпанія фіксувала невиконання операторами (партнерами за вищезазначеними договорами) планів видобутку, а також факти неповної сплати податків державі.

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Господарський суд Київської області у травні задовольнив позов найбільшої в країні газодобувної компанії «Укргазвидобування» про розірвання договору про спільну діяльність (СД) з компанією «Фірма «ХАС»

15 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала арешт і притягнення до відповідальності нардепа Онищенка, підконтрольні структури якого реалізовували ряд незаконних схем з реалізації природного газу, видобутого в спільній діяльності з держкомпанією «Укргазвидобування».

16 червня генеральний прокурор України Юрій Луценко направив на розгляд до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка.

5 липня Державна фіскальна служба України наклала арешт на майно «Укргазвидобування» на суму 1,8 млрд грн у зв'язку з наявністю податкового боргу в межах договорів про спільну діяльність.