ПриватБанк став єдиним українським у топ-1000 світових банків

ПриватБанк став єдиним українським банком, який у 2016 році увійшов до числа найбільших світових банків у авторитетному банківський рейтингу Tор 1 000 World Banks, що публікується щорічно британським The Banker.

Як повідомляє The Banker у своєму липневому випуску, незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, ПриватБанк залишається найбільшим банком Центральної та Східної Європи та посідає 627-у позицію серед 1 000 найбільших банків світу.

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Рейтинг Tор 1 000 World Banks, що вже понад півстоліття розраховують експерти The Banker, спираючись на дані про капітал та активи банків, вважається одним із найбільш шанованих у фінансовому світі.

ПриватБанк є лідером українського ринку. За даними дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб, проведеного компанією GFK Ukraine в ​​четвертому кварталі 2015 року, послугами ПриватБанку користуються 48,4% клієнтів банків, а для кожного третього українця (39,3% опитаних) ПриватБанк є основним банком. Частка корпоративних клієнтів, які користуються послугами ПриватБанку, становить 42,6%.

Консолідований прибуток ПриватБанку за підсумками 2015 року зріс на 11,4% та становить 275 млн грн. Відповідно до звітності, підготовленої за міжнародними стандартами та підтвердженої однією з провідних світових аудиторських компаній PWC, капітал банківської групи ПриватБанку за підсумками 2015 року становив 29,045 млрд грн, активи – 247,934 млрд грн. Адекватність капіталу банку за міжнародними стандартами фінансової звітності за підсумками 2015 року зросла з 13,7% до 14,9%, а згідно з регулятивними вимогами НБУ показник адекватності капіталу ПриватБанку – 11% (норматив – не менше 10%).