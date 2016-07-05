Наслідки Brexit: британський фунт оновив мінімум до долара за 31 рік
Фунт стерлінгів у вівторок оновив мінімум до долара за 31 рік, продовживши падіння після перемоги євроскептиків на референдумі щодо Brexit. Британська валюта перебуває на найнижчому рівні з 1985 року.
Курс фунта стерлінгів до долара на торгах у вівторок опустився на 1,3%, встановивши новий мінімум більш ніж за 30 років. Близько 12:00 вартість британської валюти знизилася до $1,3115 за £1 — це найнижчий рівень з 1985 року, пише РБК.
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Курс фунта до євро у вівторок знизився на 1,1%, до £0,8485 за €1, досягаючи найнижчого рівня з жовтня 2013 року.
Востаннє фунт оновлював мінімум до долара в понеділок, 27 червня. Тоді фунт подешевшав до $1,3118 за £1. 23 червня, коли у Великобританії відбувався референдум щодо членства країни в ЄС, фунт торгувався на позначці $1,5.
Після того, як вранці 24 червня стало відомо про поразку супротивників Brexit на референдумі, курс фунта обвалився більш ніж на 10%, впавши до рівня 1985 року.