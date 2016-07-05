Гройсман очікує цього року на $12 мільярдів фіндопомоги, включаючи $4 мільярди від МВФ

Україна розраховує поточного року отримати з усіх джерел близько 12 млрд дол. фінансової допомоги, включаючи близько 4 млрд дол. по лінії Міжнародного валютного фонду. Про це в інтерв'ю Bloomberg сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Очільник уряду України очікує, що країна отримає 12 млрд дол. міжнародної допомоги цього року. Ця цифра включає 4 млрд дол. кредиту від МВФ, а також кошти, які мають бути спрямовані в Україну за двосторонніми домовленостями, в тому числі з урядом США», - зазначає видання.

При цьому, як підкреслює Bloomberg, ключова реформа, на яку чекають від уряду Гройсмана, - це реформа пенсійної системи. «Існуюча система, яка дозволяє шахтарям або прокурорам виходити на пенсію у ранньому віці, хвора», - цитує Гройсмана Bloomberg. На його думку, існуюча система дозволяє виплачувати пенсіонерам мізерні кошти, яких ледь вистачає для виживання. «Нам потрібно змінити систему», - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року екс-міністр фінансів України Наталія Яресько відзначала, що Україна поточного року планує залучити від міжнародних фінансових організацій близько 10 млрд дол., включаючи 5,8 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду і понад 1,5 млрд дол. за новими кредитними програмами від Світового банку.

Станом на поточний момент, Україна вже отримала 1 млрд дол. у формі державних гарантій від уряду США, які поки не конвертовані в євробонди. Крім того, у липні Україна розраховує отримати третій транш кредиту за програмою з МВФ, схваленою у березні минулого року. Розмір траншу може становити від 1 до 1,7 млрд дол. - залежно від рішення Ради директорів МВФ.

Питання пенсійної реформи є пріоритетним для роботи українського уряду, однак модель змін, у тому числі щодо підвищення пенсійного віку, поки обговорюється. В уряді очікують, що остаточний варіант реформи пенсійної системи в Україні буде розроблено до кінця поточного року за активної участі фахівців Міжнародного валютного фонду.