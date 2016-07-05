Резервного фонду Росії не вистачить для покриття "дірки" в бюджеті-2017 - Reuters

Росія витратить залишок Резервного фонду 2017 року і почне витрачати Фонд національного добробуту (ФНБ), який за три роки скоротиться майже на 27,4 мільярда доларів, одночасно в чотири рази збільшивши запозичення на внутрішньому ринку, щоб звести кінці з кінцями, повідомляє Reuters.

"З матеріалів до бюджету на 2017-2019 роки, наявних у розпорядженні Reuters, випливає, що наступного року Резервний фонд обнулиться, а з ФНБ на покриття дефіциту бюджету Мінфін планує взяти 12,2 мільярда доларів до 2017 року, 13,8 мільярда доларів до 2018 і 1,3 мільярда доларів 2019 року. Таким чином, за три роки він скоротиться до 46,6 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

У Резервному фонді РФ, який Мінфін другий рік активно використовують для латання дір у скарбниці залишилося 38,6 мільярда доларів. Фонд національного добробуту на 1 липня склав 73,4 мільярда доларів, з яких понад 23,5 мільярда доларів розміщене в Вебі і інших проектах.

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Чисті внутрішні запозичення відповідно до проектировками зростуть до 1,29 трильйона рублів в 2017 році з 300 мільярдів в 2016 році. В 2018-2019 роках вони збільшаться до 23 мільярди і 22,6 мільярда доларів відповідно.

Голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов говорив раніше, що Мінфін може в 2017 році збільшити обсяг чистих запозичень (за винятком коштів на погашення боргу) до 15,7 мільярда доларів.

Мінфін запропонував зафіксувати номінальні витрати бюджету на три роки на рівні 246,5 мільярда доларів, що призведе до їх зменшення у реальному вираженні.

Напередодні проектування бюджету обговорювала бюджетна комісія уряду на чолі з російським прем'єром Дмитром Медведєвим.