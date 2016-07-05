Нацбанк змінив підхід до оцінки банками кредитного ризику

Національний банк України удосконалив підхід до оцінки банками очікуваних втрат від кредитних ризиків, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ № 351.

"Діагностичне обстеження 20 найбільших банків показало, що банки часто переоцінювали фінансові можливості позичальників і зволікали з визнанням активів проблемними. Після вступу в дію нового положення ця практика піде в минуле. Кредитні ризики банків повинні визнаватися своєчасно і в повному обсязі. Тільки в такому разі ми мати реальну картину рівня капіталізації банківського сектора ", - цитуються в повідомленні слова заступника глави НБУ Катерини Рожкової.

У повідомленні наголошується, що положення встановлює чіткі деталізовані правила та загальні принципи оцінки кредитного ризику.

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"Впровадження нового положення практично унеможливить кредитування банками фінансово неспроможних підприємств і придбання цінних паперів неякісних емітентів, що було загальнопоширеною практикою в минулому", - цитуються в повідомленні слова директора Департаменту фінансової стабільності НБУ Віталія Ваврищука.

Регулятор відзначив, що положення буде застосовуватися в тестовому режимі з 1 вересня 2016 року і стане обов'язковим до виконання з 03 січня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами в працюючих українських банках за травень 2016 року зросла на 0,8 в.п. – до 24,3% за станом на 1 червня, з початку року частка простроченої заборгованості за кредитами в працюючих банках України зросла на 2,2 в. п.