Банк Англії прогнозує важкі часи фінсистемі Британії після Brexit

Ризики, що відносяться до Brexit, вже почали проявлятися, повідомляє РБК з посиланням на заяву глави Банку Англії марк Карні.

Після референдуму про вихід Великобританії з ЄС настане період невизначеності, в ході якого країні доведеться адаптуватися до нового середовища, країні знадобиться час для налагодження нових відносин з Євросоюзом та рештою світу, зазначається в черговій доповіді Банку Англії про стан фінансової системи країни, що публікується двічі на рік.

"На цьому фоні очікується певна волатильність на ринках та в економіці", - йдеться в документі. В цих умовах регулятор прогнозує складнощі у фінансовій системі країни.

"Число вразливих домогосподарств може зрости через непростого економічного прогнозу", - сказав глава Банку Англії Марк Карні в ході сьогоднішньої прес-брифінгу, присвяченого виходу доповіді. При цьому Карні анонсував заходи, які регулятор готовий прийняти для стабілізації ситуації.

Зокрема, Центробанк планує переглянути своє березневе рішення про збільшення вимог до достатності капіталу банків. Зниження цього нормативу на 5,7 мільярда фунтів стерлінгів дозволить британським фінансовим установам вивільнити 150 мільярдів фунтів стерлінгів (197 мільярдів доларів), які можуть бути спрямовані на кредитування компаній і домогосподарств. Крім того, Банк Англії пом'якшив вимоги до страхових компаній в частині адаптації до нових правил ЄС, прийнятим на початку року, щоб запобігти розпродажу корпоративних облігацій і зменшити навантаження на бізнес.

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У доповіді окреслено п'ять ключових ризиків, за якими уважно стежитиме Банк Англії з метою забезпечення безперебійного функціонування фінансової системи, ринків та доступності кредитних коштів: зниження інвестиційної привабливості британських активів; зміни у бюджетних видатках, які можуть погіршити кредитні умови для бізнесу; збільшення числа вразливих домогосподарств і проциклическое поведінка інвесторів, які купують нерухомість для здачі в оренду; прогноз світової економіки; зменшення ліквідності на основних фінансових ринках.

На думку регулятора, погіршення інвестиційної привабливості британських активів може посилити тиск на валютний курс. Сектор комерційної нерухомості особливо вразливий перед зміною уподобань інвесторів, наголошується в доповіді.