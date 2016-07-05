У Росії через кризу бюджетні витрати заморозять до 2020 року

Пропозиція Мінфіну Росії про замороження витрат федерального бюджету в номінальному вираженні на три роки була схвалена на нараді у прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, повідомляють «Ведомости».

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Мінфін запропонував зафіксувати витрати бюджету в 2017-2019 роках на рівні 15,78 трлн руб. на рік (менше, ніж уточнені витрати на 2016 р).

«Ніяких рішень не прийнято, комісія таких рішень не приймає. Були заслухані пропозиції Мінфіну», – говорить прес-секретар прем'єр-міністра Наталія Тімакова. Але з самим підходом всі погодилися, фактично схвалено пропозицію, пояснює учасник наради: «Хоча кожен міністр виступив і багато скаржилися, що грошей на всі витрати їм не вистачить. Ці зауваження будуть опрацьовані і у четвер представлено рішення».

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«Підхід схвалений; можливий перерозподіл всередині програмних статей», – говорить інший федеральний чиновник: із заморожуванням витрат згоден і президент. Конкретні цифри будуть уточнюватися, підсумовує він.

За пропозицією Мінфіну, витрати по 36 з 42 державних програм (приблизно півбюджету) скорочуються навіть у номінальному розмірі. Виняток – витрати на пенсії, економічний розвиток і управління держфінансами (держборг).