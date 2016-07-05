Українці в червні знову продали майже в 10 разів більше валюти, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України в червні становив 381 млн дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

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Згідно з наведеними даними, в червні банки продали готівкової валюти населенню на 44,5 млн дол., купили – на 425,5 млн дол.

Чистий продаж готівкової валюти населенням з початку року становить 1,565 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України в травні становив 319,2 млн дол.

Чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням у 2015 році становив 1,55 млрд дол.