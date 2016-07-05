ЄЦБ представив нову банкноту номіналом 50 євро (фото, відео)

Європейський центробанк (ЄЦБ) у вівторок, 5 липня, представив оновлену купюру номіналом 50 євро. Її запустять в обіг з 4 квітня 2017 року. До того часу банки повинні підготуватися до використання нової купюри, зокрема, налаштувати свої банкомати.

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Старі банкноти перебуватимуть в обігу, поки їх не буде повністю вилучено. Мета оновлення - посилити захист банкнот від фальшування, передає «Німецька хвиля».

П'ятірки, десятки і двадцятки ЄЦБ уже оновив та запустив у обіг. Оновлені банконоти номіналом 100 та 200 євро мають ввести в обіг до кінця 2018 року. "Ми вже готуємо наступні номінали банкнот", - сказав член дирекції ЄЦБ Ів Мерш, цитує агентство dpa.

Купюра номіналом 50 євро є найпопулярнішою. Понад вісім мільярдів п'ятдесяток перебувають в обігу. Це близько 45 відсотків усіх євробанкнот.

Як повідомлялося, у травні Рада ЄЦБ вирішила, що банк більше не друкуватиме банкноти номіналом у 500 євро через побоювання, що зловмисники активно використовують їх для відмивання брудних коштів і навіть для фінансування терористичної діяльності.