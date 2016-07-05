Галузеві бізнес-асоціації виступили проти впровадження нового податку на відходи упаковки

Про це представники цих організацій заявили на прес-конференції в Києві.

«Компанії-члени Американської торгівельної палати стурбовані внесенням у Верховну Раду пакету законопроектів №4835, №4836, №4837, №4838, які передбачають введення нового податку з упаковки», - сказав Президент Американської торгової палати Андрій Гундер, додавши, що їх прийняття може призвести до негативних економічних наслідків у країні.

Читайте такожУкраїнці з початку року сплатили понад 340 мільйонів податку з пенсій

На думку присутнього на прес-конференції голови Спілки молочних підприємств України Вадима Чагаровського, впроваджуваний податок призведе до додаткових витрат споживачів товарів у вигляді зростання цін, оскыльки у виробників товарів в упаковці не буде фінансової можливості його платити.

«За нашими підрахунками на рік додатково потрібно буде ще 6,6 мільярдів грн сплатити даного податку виробникам товарів в упаковці. Ми проти цього», - сказав він.

Він додав, що, згідно з умовами запропонованого податку, тільки за пляшку молока потрібно буде додатково сплатити 0,17 грн.

Присутня на прес-конференції заступник директора Європейської бізнес-асоціації Світлана Михайловська повідомила, що компанії-члени її організації також не підтримують дані законопроекти, оскільки існує ризик непрозорого та нецільового використання коштів від нового податку.

Разом всі учасники прес-конференції зазначили, що альтернативою введення податку на упаковки є прийняття законопроекту №4028 «Про упаковку та відходи упаковки», що передбачає відповідальність виробників за роздільний збір відходів, їх переробку та утилізацію.

«Бізнес готовий брати на себе відповідальність і відповідати перед суспільством і державою за утилізацію і переробку упаковки від використаних товарів», - уточнила Михайловська.

У свою чергу віце-голова Всеукраїнського аграрного ради Михайло Соколов на прес-конференції зазначив, що для ефективного управління відходами упаковки держава має встановити норми їх переробки виробниками.

«Індустрія пропонує дати державі право встановлювати норми переробки та утилізації відходів упаковки, які повинні кожного року підвищуватися. Якщо ця норма не виконується, то до підприємства повинні застосовуватися суттєві санкції. Законопроект №4028 спрямований на досягнення мети переробки відходів упаковки», - сказав Соколов.

Довідка УНІАН. Американська торговельна палата в Україні послідовно підтримує законопроект №4028, в якому йдеться про роздільний збір відходів виробниками та їх відповідальності за їх переробку. Також організація в червні просила Міністерство екології та природних ресурсів підтримати цей документ.

Читайте такожСуд заборонив "Фірмі "ХАС" Онищенка витрачати гроші, крім як на податки і зарплату

У свою чергу міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак підтримав ініціативи бізнес-асоціації, які передбачають впровадження європейських підходів до поводження з відходами упаковки.

У законопроекті йдеться, що відсутність ефективної системи збору відходів веде до щорічної втрати ресурсів для переробної промисловості у вигляді відходів картону і паперу до 1,6 млн тонн, скла – 1 млн тонн, полімерів – 0,6 млн тонн.

У розвинених країнах системи збору, переробки та утилізації стають джерелом постійно поновлюваних ресурсів. Крім того, ця сфера створює велику кількість робочих місць.