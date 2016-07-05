З початку року Дніпро і область заробили понад 7 мільярдів гривень

Це на 30% більше ніж за аналогічний період 2015 року і на 15% більше, ніж планували за півроку, повідомив голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко, передає 056.ua. Додатково область отримала майже мільярд грн. Таке перевиконання плану дозволить збільшити бюджет розвитку регіону.

«Всі позапланові кошти будуть спрямовані на розвиток громад. На ремонти доріг, дитячих садків, шкіл, придбання медичного обладнання для лікарень », - зазначив він.

Порівняно з аналогічним періодом 2015 року надходження до бюджету збільшилися на 1,7 млрд грн або на 31%.