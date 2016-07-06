Китай знизив курс юаня до мінімуму з листопада 2010 року

Курс китайського юаня до долара впав до мінімуму з листопада 2010 року, після того як ЦБ країни в середу послабив курс національної валюти на 0,4%, повідомляють РИА Новости.

"Народний банк Китаю в середу вранці перед початком торгів встановив обмінний курс юаня до долара на позначці 6,6857, що на 263 пункту більше фіксингу попереднього дня, коли курс становив 6,6594 за долар", - йдеться в повідомленні.

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Минулого тижня агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що ЦБ Китаю прагнутиме до поступового ослаблення національної валюти країни, щоб не спровокувати відтік капіталу і критику з боку своїх закордонних партнерів. Агентство повідомляло, що китайський ЦБ готовий допустити ослаблення курсу юаня до кінця року до рівня 6,8 юаня за долар.

Народний банк Китаю негайно спростував ці повідомлення, назвавши їх такми, що "не відповідають дійсності" і запевнив, що Китай не збирається навмисне девальвувати юань і підстав для довгострокового знецінення китайської валюти немає.