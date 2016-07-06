Заступник Гонтаревої після звільнення має намір зайнятися залученням інвестицій

Заступник голови Національного банку України Владислав Рашкован піде з посади 1 серпня поточного року, повідомила прес-служба Нацбанку з посиланням на главу регулятора Валерію Гонтареву.

"Процес реформ продовжується, вони вже стали незворотними. За цей час Національний банк став лідером реформ в державі, а Владислав Рашкован - справжнім агентом змін в перебудову фінансового сектора. На цьому шляху парламентом затверджено більше двох десятків законопроектів, які стали надійною основою для подальшого розвитку фінансового сектора і відновлення економіки країни, в яких Владислав брав активну участь", - цитує Гонтареву прес-служба.

У повідомленні наголошується, що Рашкован позитивно оцінює проведену за час його роботи реформу Національного банку.

"Я дуже вдячний Степану Кубіву, який запросив мене в Національний банк України, і Валерії Гонтарєвої, яка вірила в ідеї реформ і очолила їх. Для розвитку фінансової системи нового сорту ми сконцентрувалися на чотирьох головних компонентах - забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності, посилення інституційної спроможності регуляторів та захисту прав споживачів та інвесторів. Багато зроблено, багато ще треба зробити, але я вважаю свою місію по закладці фундаменту реформ виконаною", - цитує Рашкована прес-служба.

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Разом з тим, на своїй сторінці в Facebook Рашкован повідомив, що має намір створити приватну компанію із залучення інвестицій в Україну. "Буду реалізовуватися далі і створювати додану вартість у реальному секторі економіки... Ми вирішили створити компанію SD Capital, яка стане партнером для великих іноземних компаній при інвестуванні в українську економіку. У компанії буду займатися тим, що вмію найкраще: стратегія, трансформація великих організацій, M&A в реальному та фінансовому секторі", - написав Рашкован.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Національний банк створив Департамент стратегії та реформування банківської системи під керівництвом Владислава Рашкована. До цього Рашкован вісім років працював в одній з провідних міжнародних фінансових організацій, у тому числі чотири роки - на посаді фінансового директора, а також керував банківським комітетом в Американській торговельній палаті. 26 листопада 2014 року Рашкован був призначений виконуючим обов'язки заступника голови Нацбанку.