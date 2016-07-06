Золото подорожчало до максимуму з березня 2014 року

Ціни на золото досягли дворічного максимуму на тлі невпевненості інвесторів у зростанні світової економіки після рішення Великобританії вийти з ЄС, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

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"На торгах у Сінгапурі вранці в середу, 6 липня, ціни на золото зросли на 1,1%, до 1371,39 долара за унцію, показавши найвищий рівень з березня 2014 року, і продовжили торгуватися на рівні 1367,64 долара. Разом з тим ціни на срібло зросли одразу на 2,4%, до 20,4103 долара за унцію і торгуються на рівні 20,2469 долара", - йдеться в повідомленні.

"Інвестори вкладають гроші в золото, оскільки зростає занепокоєння з приводу перспектив світової економіки, а також з приводу політичної невизначеності", - пояснив Bloomberg аналітик Shenhua Futures Co Ву Чжілі.

У вівторок, 5 липня, золоті активи біржових фондів зросли на 2%, до 1997,28 метричних тонн, що стало найвищим показником з 2013 року, зазначає видання, всього з початку року їх зростання склало 37%.