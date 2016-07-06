Аваков заявляє про брак фінансування реформи поліції

Про він заявив в інтерв'ю Українській правді.

"Щоб довести програму реформ до кінця року, мені потрібно два мільярди гривень – тільки на поліцію. Півтора мільярди гривень на зарплати і ще 500 мільйонів гривень – на паливо. Це компоненти, які можна отримати на міжнародному ринку, і де потрібне пряме державне фінансування", - заявив він.

При цьому, за словами Авакова, переатестованим співробітникам сьогодні відразу не підвищують зарплату, що вже "порушує" його плани.

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"Як спочатку ми планували? Відбулася переатестація в якійсь області. 1000 співробітників переатестувались, ми їх перевдягнули – на це, до речі, теж до кінця немає грошей. Це важливі символи. Нова зарплата, нова відповідальність. Якщо ми цього не робимо, все інше просідає. Тому що поліцейський повинен отримувати адекватну зарплату, інакше він нечесний поліцейський. Тому питання дуже серйозне", - зазначив Аваков.

Говорячи про брак фінансування, міністр поділився думкою, що провал поліцейської реформи багато хто сприйме як провал реформ в країні взагалі.

"На всі напрями реформ нам потрібно близько 10 млрд грн. Сюди ж і проект реформування МНС, в рамках якого потрібно закупити техніку - гігантська проблема. У нас цієї техніки взагалі немає. Плюс Збройні сили. Те, що зараз відбувається з закупівлею техніки для збройних сил, на тлі нереалізованої в бюджеті реформи зі спецконфіскацією, з усіма дискусіями, ми в ситуації, при якій закуповуємо озброєння менше, ніж це було в 2014-2015 роках.

Це питання потребує негайного вирішення, незалежно від того, чи буде прийнятий закон про спецконфискацію, чи ні", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе заявила, що на завершення реформ Міністерства внутрішніх справ необхідно 200 млн доларів.