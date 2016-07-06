Співпраця України з МВФ є конструктивною - Гройсман
Прем'єр-міністр зазначив, що всі питання по лінії "уряд-МВФ" знято.
Співпраця України з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом є конструктивним, і на поточний момент зняті всі спірні моменти між Києвом та Фондом.
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Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Ми зняли всі питання по лінії "уряд - МВФ". І це співробітництво є конструктивним", - сказав Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну 4-річну програму реформ з обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів. На даний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний.
Як очікується, в липні відбудеться засідання Ради директорів МВФ по Україні.