Гройсман просить Раду затвердити склад Ради НБУ для перерахування до бюджету 38 мільярдів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до народних депутатів з проханням відновити заблоковану роботу Верховної Ради і затвердити склад Ради Національного банку України за квотою парламенту для затвердження радою фінансової звітності НБУ за 2015 рік і перерахування в держбюджет 38 млрд грн прибутку регулятора.

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Про це Гройсман заявив під час засідання Кабінету міністрів України.

«Я хочу звернутися сьогодні до всіх народних депутатів України і, зокрема, до двох фракцій українського парламенту, з величезним проханням розблокувати роботу українського парламенту...Затвердити рішення про Наглядову раду Національного банку України за квотою Верховної Ради. Ми не втручаємося, які це будуть прізвища - нехай парламент сам приймає рішення. Для мене важливо, щоб парламент проголосував це рішення, Національний банк надав звіт Спостережній раді, наглядова рада затвердила цей звіт і перерахувала в бюджет на виплату заробітних плат, пенсій, ліків 38 млрд грн для українців», - сказав прем'єр.

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Очільник уряду заявив, що якщо парламент не затвердить склад Ради НБУ за своєю квотою, соціальні виплати населенню будуть під загрозою.

Крім того, Гройсман зазначив, що парламенту необхідно прийняти законодавчі норми, які дадуть змогу перерахувати в держбюджет заарештовані кошти на суму 1,5 млрд дол., які належать екс-чиновникам.

Як повідомляв УНІАН, у рамках Закону «Про Національний банк України» фінансова звітність НБУ складається відповідно до міжнародних стандартів і повинна бути затверджена радою регулятора, однак повноваження попереднього складу ради закінчилися 10 вересня 2015 року, а новий склад ще не сформовано президентом і Верховною Радою України. За інформацією НБУ, згідно з консолідованою звітністю за 2015 рік, прибуток регулятора становив 81,4 млрд грн, а прибуток до розподілу – 54,2 млрд грн. Після затвердження консолідованого звіту радою, НБУ направить 16 млрд грн прибутку на збільшення своїх загальних резервів.