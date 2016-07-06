Британський фунт знову оновив 31-річний мінімум

Курс британського фунта стерлінгів до долара в ході торгів середи опустився до нового мінімуму за 31 рік на тлі побоювань негативних наслідків від рішення Великобританії вийти зі складу ЄС (Brexit), повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 14:10 курс фунта стерлінгів до долара знижувався до 1,2991 долара з 1,3023 долара за фунт на попередньому закритті, при цьому раніше в ході торгів він опускався до 1,2797 - новий мінімум за 31 рік", - йдеться в повідомленні.

Курс долара до ієни знижувався до 100,54 ієни за долар з 101,739 ієни днем раніше. Курс євро до долара опускався до 1,1072 долара з 1,1075 долара за євро на торгах днем раніше. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) знижувався на 0,09%, до 96,12 пункту.

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Невизначеність і побоювання негативних економічних наслідків Brexit, що зберігаються на ринках, продовжують чинити тиск на курс британської валюти і викликають зростання попиту на безпечніші активи, на кшталт єни.

Британська валюта втратила більше 14% від своєї вартості після референдуму в Великобританії щодо членства країни в ЄС, який відбувся у минулому місяці, пише агентство MarketWatch. Згідно з офіційними даними, за вихід країни з Євросоюзу проголосували 51,9% британців, що викликало шок на ринках, так як більшість інвесторів робило ставки на збереження країни в блоці.

"Ми знаходимося на рівні, якого не було з 1985 року, і це має викликати сигнал тривоги, що ми надто захопилися розпродажем (фунта - ред.) при даній низхідній динаміці", - прокоментував ситуацію агентству головний ринковий аналітик TF Global Markets Наїм Аслам (Naeem Aslam).