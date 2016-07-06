Доходи зведеного бюджету України в першому півріччі зросли майже на третину

Доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень-червень 2016 року становлять 307,1 млрд грн, що на 69,8 млрд грн, або на 29,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, з урахуванням перерахувань згідно з Бюджетним кодексом, доходи державного бюджету за зазначений період становлять 241,9 млрд грн. До місцевих бюджетів надійшло 65,2 млрд грн, надходження до загального фонду держбюджету становлять 241,9 млрд грн, що забезпечило виконання індикативних показників Міністерства фінансів на 106,9%.

З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 36,1 млрд грн податку на додану вартість. Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сстановлять 62,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету України за 2015 рік становлять 587,1 млрд грн, що на 162 млрд грн, або на 38,1% більше, ніж за 2014 рік.