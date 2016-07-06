Влада Росії підтвердила, що Резервний фонд може бути вичерпаний у 2017 році

Резервний фонд РФ може бути вичерпаний в 2017 році, вважає заступник голови Мінфіну країни Сергій Сторчак.

Читайте такожУ Росії через кризу бюджетні витрати заморозять до 2020 року

"Так, ймовірність (є)", - сказав Сторчак, відповідаючи на питання ТАСС про ймовірність вичерпання Резервного фонду в 2017 році.

Сторчак додав, що в даний момент це питання знаходиться поза його компетенцією.

"Ви ж розумієте, що є різний рівень прийняття політичних рішень. Зараз цей рівень набагато вищий за мій", - додав Сторчак.

Читайте такожУ Росії через нестачу грошей можуть відмовитися від індексації пенсій військових

Резервний фонд РФ за червень знизився на 3,7% - до 2,456 трлн руб., Фонд національного добробуту (ФНБ) - на 3% - до 4,675 трлн руб.

Місяцем раніше обсяг фондів становив 2,551 трлн руб. і 4,823 трлн руб. відповідно. У доларовому еквіваленті обсяг фондів на 1 липня становить 38,22 і $72,76 млрд.

Як повідомляв Reuters, Росія витратить залишок Резервного фонду в 2017 році і почне витрачати Фонд національного добробуту (ФНБ), який за три роки скоротиться майже на 27,4 мільярда доларів, одночасно в чотири рази збільшивши запозичення на внутрішньому ринку, щоб звести кінці з кінцями.