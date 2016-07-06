Золотовалютні резерви України зросли майже до $14 мільярдів

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, на 1 липня 2016 року становили 13,988 млрд дол. США в еквіваленті, що на 3,3%, або на 452 млн дол., більше за показник на 1 червня.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, міжнародні резерви зростають третій місяць поспіль.

За даними НБУ, за останні 12 місяців резерви зросли на 36,3%.

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«Збільшення резервів у червні відбулося насамперед завдяки купівлі Національним банком іноземної валюти для згладжування надмірних коливань на міжбанківському валютному ринку і поповнення резервів. Чиста купівля валюти Національним банком упродовж місяця становила 429,6 млн дол. США. Аукціонів із продажу валюти Національний банк у червні не проводив», - говориться в повідомленні.

Крім того, нарощуванню резервів сприяли грошові надходження на користь уряду на 70 млн дол., зокрема, 50 млн дол. надійшло від розміщення державних облігацій.

Згідно з повідомленням, збільшення резервів відбулося, незважаючи на проведення платежів уряду щодо погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті на суму 171,2 млн дол.

За результатами місяця обсяг міжнародних резервів України покриває 3,6 місяця імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і центробанку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України, за попередніми даними, на 1 червня 2016 року становили 13,536 млрд дол. США в еквіваленті, що на 2,2%, або на 295 млн дол., більше за показник на 1 травня.

За прогнозами НБУ, обсяг міжнародних резервів України до кінця року становитиме 18,7 млрд дол., при цьому ключовою умовою їх зростання є відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол. – до 13,3 млрд дол.