Японська валюта продовжує дорожчати на тлі побоювань через Brexit

Японська ієна в четвер продовжує зміцнювати свої позиції до долара на тлі попиту на безпечні активи з боку інвесторів, що побоюються негативних наслідків виходу Великобританії з ЄС (Brexit), свідчать дані торгів.

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Станом на 8.26 курс долара до ієни знижувався до 100,97 ієни за долар з 101,32 ієни днем раніше. Курс євро до долара опускався до 1,1099 долара з 1,1101 долара за євро на торгах днем раніше. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн — основних торгових партнерів США) знижувався на 0,11%, до 95,99 пункту, передає РИА Новости.

Великобританія за підсумками референдуму 23 червня прийняла рішення вийти з Євросоюзу. Це викликало обвал на фондових ринках і підсилило побоювання за перспективи світової економіки. На цьому тлі інвестори почали скуповувати безпечні активи, до яких традиційно належить ієна.

На курс американської валюти чинить тиск публікація протоколів червневого засідання комітету з відкритих ринків ФРС США. З них випливає, що під час засідання члени комітету сперечалися про підвищення ставок влітку цього року, стан ринку праці, перспективи економічного зростання та досягнення цільової відмітки щодо інфляції в 2%. У підсумку учасники засідання вирішили, що макроекономічна невизначеність, зокрема, через Brexit, є перешкодою для посилення монетарної політики в червні.