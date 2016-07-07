Франція після падіння фунта обійшла Британію в рейтингу найбільших економік світу

У середу Франція обійшла Великобританію за обсягом економіки і вийшла на п'яте місце, скориставшись черговим ослабленням фунта стерлінгів, повідомляє Reuters з посиланням на свої розрахунки.

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Згідно з останніми даними МВФ, ВВП Великобританії в 2015 році становив £1,864 трлн. Агентство відзначає, що, як правило, місце країни визначається за допомогою усередненого обмінного курсу за відповідний рік, але за поточним обмінним курсом Франція незначно обійшла Великобританію.

Напередодні ввечері курс фунта вперше з 2013 року впав нижче €1,17. Це означає, що у 2015 році британський ВВП був еквівалентний €2,172 трлн, що менше, ніж офіційний ВВП Франції, який становив €2,182 трлн.

Reuters зазначає, що волатильність на валютних ринках призводить до того, що ці показники постійно змінюються. Наприклад, Великобританія ненадовго повернула собі п'яте місце, коли курс фунта на кілька годин перевищив €1,17, але після полудня він знову опустився.

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Агентство нагадує, що за чисельністю населення Франція і Великобританія приблизно рівні. У Великобританії станом на 2011 рік проживали 60,8 млн осіб, а у Франції на початок 2016 року — 64,5 млн.

Обидві країни раніше вже мінялися місцями за розміром економіки. У 1997 році Великобританія обійшла за цим показником Францію, але фінансова криза 2008 року призвела до падіння фунта і втрати п'ятого місця, яке знову вдалося зайняти тільки в 2014 році, передає РБК.

Найбільшою економікою світу є США. За ними йдуть Китай, Японія і Німеччина. Якщо розглядати Євросоюз як окреме державне утворення, то воно є найбільшою економікою світу за версією Світового банку, і другою — за версією МВФ.

23 червня на референдумі британці проголосували за вихід з Євросоюзу, що призвело до зниження курсу фунта.