Австралійський долар подешевшав через зниження S&P прогнозу для країни

Австралійський долар впав на 0,7% щодо долара США після того, як S&P оголосив про погіршення прогнозу щодо кредитного рейтингу Австралії, змінивши його зі «стабільного» на «негативний».

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Агентство S&P погіршило прогноз щодо кредитнго рейтингу «ААА» для Австралії, змінивши його зі «стабільного» на «негативний» через незрозумілі перспективи федеральних виборів і те, як їх результат вплине на дефіцит бюджету, передає RNS.

«Негативний прогноз по Австралії відображає нашу думку про те, що без рішучих політичних дій дефіцит коштів у бюджеті може зберігатися протягом декількох років. Поточний дефіцит бюджету може виявитися несумісним з високим рівнем зовнішнього боргу і не відповідати рейтингу "AAA", — йдеться в заяві S&P.