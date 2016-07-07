Рада звільнила членів Ради НБУ за парламентською квотою

Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення членів Ради Національного банку України за парламентською квотою.

За ухвалення постанови проголосували 239 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Представляючи зазначену постанову, перший заступник голови парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко зазначив, що відповідно до норм законодавства Верховна Рада призначає та звільняє половину складу Ради Національного банку.

Він відзначив, що постановою Ради від 1 квітня 2014 року були призначені 6 членів Ради НБУ, термін повноважень яких вже закінчено.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності зареєстрував у парламенті проекти постанов про звільнення та призначення членів Ради Національного банку України 29 березня.

Комітет визначив чотирьох кандидатів, які можуть стати членами Ради Національного банку України за парламентською квотою, наприкінці листопада минулого року. Із 17 запропонованих кандидатів шляхом відкритого рейтингового голосування депутати обрали члена редакційної ради сайту VoxUkraine Тимофія Милованова, екс-заступника голови НБУ Віру Ричаковську, екс-директора генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олену Щербакову і голову ради Асоціації українських банків Станіслава Аржевітіна.

У рамках Закону «Про Національний банк України» фінансова звітність НБУ складається відповідно до міжнародних стандартів і має бути затверджена радою регулятора, однак повноваження попереднього складу ради закінчилися 10 вересня 2015 року, а новий склад ще не сформований президентом і Верховною Радою України.