Нацбанк підрахував кількість готівкових гривень у країні (інфографіка)

Сума готівки, що перебуває в обігу в Україні, станом на 1 липня 2016 року становить 307,4 млрд грн, з яких 305,4 млрд грн складають банкноти (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монети (12,4 млрд штук).

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Згідно з повідомленням Національного банку в соціальній мережі Facebook, на першому місці за кількістю в обігу знаходяться банкноти номіналом 200 грн і 1 гривня (20% і 17% відповідно).

Загальна кількість банкнот на одного українця становить 65 штук, а розмінних монет – 278 штук.

Як повідомляв УНІАН, сума готівкових коштів, що знаходяться в обігу в Україні, станом на 1 січня 2016 року становила 308,3 млрд грн, з яких 306,3 млрд грн складають банкноти (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монети (12,1 млрд штук)

Обсяг монетарної бази в Україні в 2015 році зріс на 0,8% – до 336 млрд грн, грошової маси – на 3,4%, до 988,9 млрд грн.