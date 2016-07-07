Верховна Рада не змогла призначити членів ради Нацбанку за своєю квотою
Раніше депутати звільнили членів Ради НБУ за парламентською квотою.
Верховна Рада України не змогла призначити нових членів Ради Національного банку України за парламентською квотою.
За ухвалення відповідної постанови 4234 проголосували 211 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
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Представляючи проект постанови 4234, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко повідомив, що пропонується призначити членами Ради НБУ президента Центру економічного розвитку Олександра Пасхавера - на 7 років, екс-голову монетарного департаменту НБУ Наталію Гребеник - на 6 років, члена редакційної ради VoxUkraine Тимофія Милованова - на 5 років і завідуючого кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету Віктора Козюка – на 4 роки.
Водночас, проект постанови 4234, внесений до парламенту головою Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергієм Рибалкою передбачав призначення членами Ради Національного банку голови ради Асоціації українських банків Станіслава Аржевітіна терміном на 7 років, екс-директора генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олени Щербакової – на 6 років, члена редакційної ради VoxUkraine Тимофія Милованова – на 5 років, екс-заступника голови НБУ Віри Ричаківської – на 4 роки.
«Ми на відкритому засіданні нашого комітету провели великий конкурс і відібрали 4 людей... Є рішення комітету, яке було подано та зареєстровано у Верховній Раді в березні. Ті кандидати, які сьогодні вносилися з голосу – це люди, які не проходили, і це зовсім інші люди. Це фальсифікація і змова. Тому я вимагаю, щоб це питання було знято з порядку денного», - сказав у ході свого виступу Рибалка.
Після його виступу, депутати не підтримали пропозицію спікера парламенту Андрія Парубія повернутися до розгляду постанови.
«209 за, для повернення – недостатньо голосів. Ми ввійшли в дискусію, яку потрібно розслідувати та з'ясувати», - сказав Парубій.
Як повідомляв УНІАН, вчора прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до народних депутатів із проханням відновити заблоковану роботу Верховної Ради і затвердити склад Ради Національного банку України за квотою парламенту для затвердження радою фінансової звітності НБУ за 2015 рік і перерахування до держбюджету 38 млрд грн прибутку регулятора.
Голова уряду заявив, що якщо парламент не затвердить склад Ради НБУ за своєю квотою, соціальні виплати населенню будуть під загрозою.
У рамках Закону «Про Національний банк України» фінансова звітність НБУ складається відповідно до міжнародних стандартів і має бути затверджена радою регулятора, однак повноваження попереднього складу ради закінчилися 10 вересня 2015 року, а новий склад ще не сформований президентом і Верховною Радою України.