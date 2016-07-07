Нацбанк опублікував реєстр легальних обмінників

Національний банк України вперше опублікував на своєму сайті реєстр приміщень небанківських фінансових установ, у яких здійснюється діяльність з обміну валют або надаються інші фінансові послуг, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, повідомляється на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, у реєстрі можна знайти адреси приміщень, дату отримання фінансовими компаніями генеральної ліцензії НБУ на здійснення операцій з обміну валюти або переказу коштів, види операцій, які має право здійснювати ці небанківські фінансові установи.

До 15 липня 2016 року реєстр буде працювати в тестовому режимі, так як триває його наповнення.

Як повідомляв УНІАН, кількість офіційних небанківських пунктів обміну валют 2015 року зросла на 70% і склала 1988.