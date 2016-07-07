Вкладникам "Фідобанку" призупинять виплати з 8 липня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з п'ятниці, 8 липня, припиняє виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам неплатоспроможного "Фідобанку", повідомила прес-служба фонду.

Читайте такожФонд гарантування назвав суму виплат вкладникам "Фідобанка"

Своє рішення Фонд гарантування пояснює необхідністю завершення повного технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в належить Олександру Адаричу "Фідобанк" 20 травня. До цього банк повідомляв про проблеми з ліквідністю і відтік коштів з рахунків клієнтів, але сподівався вирішити ситуацію та стабілізувати роботу.

"Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу.