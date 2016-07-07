Резерви Китаю в червні несподівано зросли на $20 мільярдів

Валютні резерви Китаю в червні 2016 року несподівано зросли на 20 мільярдів доларів і досягли 3,21 трильйона доларів, повідомляє Slon.ru з посиланням на дані Народного банку Китаю.

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"Більшість економістів очікували, що китайські резерви за місяць, навпаки, скоротяться на 20 мільярдів доларів через те, що курс юаня опустився до мінімуму більш ніж за п'ять років. У травні спад резервів становив 30 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні.

В кінці червня китайський ЦБ встановив курс національної валюти на позначці 6,6528 долара, знизивши його до мінімуму з грудня 2010 року. Протягом травня і червня курс юаня кілька разів оновлював мінімуми з 2011 року, що стало однією з причин скорочення валютних резервів Китаю – на початку червня стало відомо, що вони впали до п'ятирічного мінімуму.

"Влада Китаю має намір до кінця поточного року послабити юань до 6,8 долара; в результаті за рік китайська валюта буде девальвована на 4,5%. Для порівняння, в серпні 2015 року була проведена рекордна за 20 років девальвація юаня – його курс було знижено майже на 2%, до 6,2 юаня за долар", - резюмує видання.